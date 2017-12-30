Несмотря на противодействие команды Порошенко, благодаря умению Виктора Медведчука договариваться обмен все-таки состоялся. Почему после обмена команда президента пытается присвоить все лавры себе, в эфире «Россия 24» пояснил журналист В.Соловьев.

Он напомнил, что именно благодаря Медведчуку, который 15 ноября обратился к президенту РФ Путину с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых украинских граждан по формуле «306 на74», процесс обмена сдвинулся с мертвой точки. Путин в тот же день пообщался с представителями ОРДО и ОРЛО, которые подтвердили готовность к проведению такого обмена.

«Было персональное обращение Медведчука… Волкер сказал в последнюю встречу с Сурковым: «Это был откат назад, никто ни на какие уступки и близко не идет», и обмен состоялся только по инициативе Медведчука. И Путин рассказывал, как мы продолжали пробивать, не смотря на все, что делал Порошенко, чтоб это не состоялось», — отметил Соловьев.

Кроме того, на пресс-конференции, напомнил журналист, президент РФ заявил о затягивании Украиной процесса обмена и призывал как можно скорее вернуть пленных домой.

Отвечая на вопрос о том, какую должность занимает Виктор Медведчук в Украине, Соловьев точно подметил, что «Медведчук давно работает Медведчуком, если вы не знали. И Медведчук, кстати — самовыдвиженец».

«На пресс-конференции это было четко и ясно рассказано. И когда после этого Порошенко имеет наглость говорить, что это что-то сделал он…», — подчеркнул журналист.

Присутствовавший в студии политолог А.Ковтун отметил, что когда Медведчук только начинал свою работу, но когда эта работа только начиналась и первые встречи только проходили, «сколько желчи, сколько ненависти было вылито на голову Медведчука».

«Но когда это мероприятие (обмен пленными — Ред.) состоялось, все лавры Порошенко пытался взять себе», — подчеркнул он.

Напомним, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 478 человек; кроме того, после переговоров Медведчука в Украину вернулись осужденные в РФ Надежда Савченко, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев.