Освобожденный в результате крупномасштабного обмена, состоявшегося 27 декабря, судья Эдуард Казначеев в интервью ТРК «Украина» рассказал, что его освобождение не состоялось бы без обращения Виктора Медведчука к президенту РФ Владимиру Путину.

«Этого бы не произошло без участия Медведчука Виктора Владимировича. Поскольку он непосредственно обратился к Путину, как представитель от Украины, чтоб он повлиял на решения Захарченко и Плотницкого в освобождении заложников, которые находятся на территории Донецка и Луганска», — сказал Казначеев.

В интервью ТРК «Украина» он рассказал, как попал в плен.

«Я решил поехать проведать родных и свою квартиру в Донецке. Пришел в гараж за машиной, он находится рядом с моим домом. В это время к гаражу подъехало две легковые машины, из которых вышли шесть человек в гражданском, с оружием, никак не представились, спросили мою фамилию, усадили ив машину и увезли в неизвестном мне направлении», — вспоминает мужчина.

Как известно, процесс обмена сдвинулся с мертвой точки после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых украинских граждан по формуле «74 на 306». Владимир Путин в тот же день пообщался с представителями ОРДО и ОРЛО, которые подтвердили готовность к проведению такого обмена. После успешного проведенного обмена 27 декабря Виктор Медведчук сделал официальное заявление о том, что освобождение украинцев было бы невозможно без участия президента РФ Владимира Путина, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы украинской канонической Православной церкви Митрополита Онуфрия и глав ОРДО и ОРЛО.