также в разделеОбщество
Соловьев: Обмен состоялся только по инициативе Медведчука 43
Освобожденный Казначеев: Без обращения Медведчука к Путину обмена не было бы 51
СБУ: Кибератаки на украинские учреждения имеют российское происхождение 18
Мировые СМИ признали исключительную заслугу Путина, Медведчука и РПЦ в организации обмена 154
Немецкие СМИ связывают продолжение обмена пленными только с Медведчуком 36
ГосЧС перешла на усиленный режим несения службы 20
29 декабря. Картина дня 88
СМИ: Четверо из освобожденных заложников оказались без жилья 128
«Укроборонпром» за год передал армии 3673 единицы военный техники 42
Названы самые популярные запросы года в Google 117
Синоптик рассказала, какой будет погода на Новый год 174
Заместителю мэра Запорожья назначили залог в 1,5 миллиона 31
Суд продлил арест фигуранту дела 2 мая Мефьодову 30
Ночь на пятницу стала самой теплой в Киеве за 136 лет 32
Бирюков: 14 освобожденных заложников подозреваются в дезертирстве 121
В Украине заработал информационно-справочный центр судебной власти 39
СБУ не будет обнародовать имена переданных боевикам 40
Медведчук: Я верю в мудрость и толерантность украинского народа 107

В Харькове на окружной дороге в результате аварии три человека погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным главка, 30 декабря около 1:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля «БМВ» с автомобилем «ВАЗ». В результате происшествия водитель и пассажир «БМВ» доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира «ВАЗ» от полученных повреждений погибли на месте.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира «БМВ» и одного из погибших пассажиров «ВАЗ», а также все обстоятельства совершения ДТП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги