В Харькове на окружной дороге в результате аварии три человека погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным главка, 30 декабря около 1:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля «БМВ» с автомобилем «ВАЗ». В результате происшествия водитель и пассажир «БМВ» доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира «ВАЗ» от полученных повреждений погибли на месте.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира «БМВ» и одного из погибших пассажиров «ВАЗ», а также все обстоятельства совершения ДТП.