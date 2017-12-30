Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко рассказала, что заставить депутатов мобилизоваться и голосовать во время заседаний смогут штрафные санкции: отлучение от голосования и предоставление фракции возможности отзыва таких депутатов. Об этом Луценко сообщила в эфире 112 Украина.

Луценко отметила, что существует соответствующий закон о регламенте для того, чтобы наказывать каким-то образом народных депутатов или спикера парламента, представителей разных фракций (за кнопкодавство и нарушение регламента. - Ред.), надо обязательно на законодательном уровне внести какие-то штрафные санкции или какие-то другие моменты, которые бы дали возможность, инструменты тому же спикеру не делать этого.

На вопрос о том, почему такие санкции не введены, представитель президента в ВР, отметила:

«Не хотят депутаты голосовать. Мы (коалиция. - Ред.) голосуем. Нас не поддерживают другие представители. 226 голосов есть. Но эти голоса не всегда присутствуют в зале. Чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания. Например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии, отозвать этих депутатов. Такой законопроект тоже не проголосован в Раде», – отметила она.

На вопрос о том, кнопкодавила ли Ирина Луценко, она ответила отрицательно. Однако ведущий отметил, что есть видео, которое это подтверждает.

«Это может быть старое видео. Я не кнопкодавила. Это может быть летом (8 созыв), был раз случай, я о нем призналась. Да, это были 5 законов, которых ожидало общество. Тогда этот момент был», - прокомментировала Луценко.