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Российские танкеры снабжают Северную Корею нефтепродуктами. В последние несколько месяцев были зафиксированы как минимум три подобных случая, сообщили в пятницу, 29 декабря, агентству Reuters на условиях анонимности два высокопоставленных западноевропейских источника в сфере безопасности.

Они напомнили, что продажа нефти и нефтепродуктов из России в КНДР нарушает санкции ООН, наложенные на режим Ким Чен Ына. При этом один из источников заметил, что нет данных, подтверждающих участие российских властей в этих действиях, сообщает DW.

Метод контрабанды изменился после того, как в сентябре агентство Reuters сообщило о том, что не менее восьми северокорейских танкеров совершили прямые поставки нефтепродуктов из российских дальневосточных портов в КНДР, хотя в документах были указаны другие конечные пункты назначения груза. В октябре и ноябре «российские суда несколько раз перегружали нефтепродукты на танкеры из Северной Кореи в открытом море», сообщил один из источников.

Более точных данных он не предоставил, сославшись на секретность. Российские МИД и таможня отказались комментировать эти сообщения на запрос Reuters, сделанный 27 декабря.

Спутниковые данные, которые агентство смогло получить, подтверждают, что три названных европейскими источниками российских танкера в октябре и ноябре совершали необычные действия. Выйдя из российских дальневосточных портов Славянка или Находка в открытое море, они отключали транспондер - прибор, позволяющий определять их точное местонахождение.

Одним из них является танкер «Витязь», который, по данным источников, в течение октября перегружал нефтепродукты на северокорейское судно Sam Ma 2 в открытом море. В частности, 15 октября текущего года «Витязь» вышел из порта Славянка и на несколько дней отключил транспондер.

По документам, он должен был снабдить топливом рыболовецкие суда в Японском море. Российский владелец танкера, зарегистрированная во Владивостоке компания «Алиса», на запрос Reuters опроверг наличие каких-либо контактов с северокорейскими судами, однако в компании не смогли подтвердить, что «Витязь» снабжал топливом рыболовецкие шхуны.
ForUm

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