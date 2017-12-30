Европейские СМИ активно освещают тему обмена пленными в Украине, который состоялся 27 декабря, отмечая этот шаг важнейшим этапом для полного выполнения Минских соглашений и установления мира в Украине.

В материалах немецкой редакции «Евроньюс» делается акцент на высказывании В. Медведчука относительно будущего Донбасса: «Надеюсь, что на будущих переговорах будет найдено решение для Восточной Украины, – для достижения мира в Украине необходимо согласие по всем пунктам». Эта же цитата приводится и всемирно известным порталом «Яху».

Отмечая надежность Медведчука как переговорщика, немецкое агентство DPA цитирует его комментарий о ходе первого этапа обмена пленными. «Все идет по плану», — сказал Медведчук российскому каналу «НТВ», тем самым подтвердив, что его формула по возвращению пленных работает — из ОРДО и ОРЛО домой вернулись 74 человека.

Материал DPA перепечатали такие крупные немецкие издания, как Der Tagesspiegel, Die Zeit и Die Welt.

Тот факт, что Медведчук является не только политиком, который напрямую ведет переговоры с Президентом РФ и руководителями республик, но и выполняет все договоренности в полном объеме дает надежду на то, что будет проведен и следующий этап обмена.

О новом обмене идет речь в материале Deutsche Welle. Издание указывает на важную роль «украинского политика Виктора Медведчука, который является одним из представителей Киева на переговорах с повстанцами и считается близким к Путину».

«Медведчук сообщил о новом обмене – 19 пленных, удерживаемых повстанцами, на 74 лиц, удерживаемых Киевом. Дата этого события пока не называется», — пишет издание о втором эпапе анонсированного Медведчуком обмена пленными.

Издание также отмечает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали эту акцию как «важный гуманитарный жест и шаг к реализации» подписанных в Минске соглашений по урегулировании ситуации на Востоке Украины.

В то же время издание Die Welt сообщает, что среди освобожденных граждан были те, кто вышел на свободу как после нескольких месяцев, так и после нескольких лет. В частности, историк Игорь Козловский, пишет Die Welt, два года провел в плену по подозрению в хранении оружия.

«Значительным шагом в реализации Минских соглашений» назвал первый этап обмена пленными министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Политик считает это событие «прежде всего важным гуманитарным жестом перед Новым годом и православным Рождеством» 7 января.