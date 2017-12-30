В пятницу, 29 декабря, Израиль официально уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава.

Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, добавив, что она «глубочайше сожалеет» об этом событии. Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года, сообщает DW.

Напомним, ране премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Министерству иностранных дел страны начать подготовку к выходу из ЮНЕСКО — учреждения ООН по вопросам науки и культуры.

12 октября Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации. Сообщается, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.