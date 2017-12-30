Военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не будет меняться. Об этом министр обороны США Джим Маттис заявил в пятницу в ходе общения с представителями прессы.

«Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины», - отметил он, сообщает «Голос Америки».

Министр обороны США также прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать Киеву.

«Пока никто не захочет ворваться в Украине, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие», - заявил Маттис.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.