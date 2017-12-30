Сотрудник компании EXMO Finance Павел Лернер был похищен в Киеве. Злоумышленники освободили его, получив $1 миллион в биткоинах, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В сообщении компании говорится, что Лернер был похищен 26 декабря.

Он не пострадал, но находится в состоянии сильного стресса и не дает коментарии.

В компании отмечают, что Лернер не имел доступ к счетам пользователей, и инцидент не повлиял на работу криптобиржи. «Это первый подобный случай в Украине, связанный с биткоинами», - говорится в сообщении советника главы МВД Антона Геращенко для Reuters.

Агентство сообщает, что Лернера похитили на Оболони шестеро вооруженных людей в черной одежде и балаклавах. Его увезли на мини-автобусе с похищенными номерами. Полиция расследует инцидент.