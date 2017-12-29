За этот год в Вооруженные силы, Национальную гвардию и другие силовые структуры ГК «Укроборонпром» передано 3673 единицы военной техники и вооружения, сообщает пресс-служба госконцерна.

Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение. Этот результат стал возможным благодаря работе более чем 130 предприятий-участников концерна.

Украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружие.

Отмечается, что в 2017 году госконцерн на 100% обеспечил выполнение государственного оборонного заказа.