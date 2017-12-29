Завтра, 30 декабря, на западе Украины похолодает, днем ожидается ​​-1 + 4 градуса, на остальной территории будет + 2 + 7, на юге – до +10 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«30 декабря сегодняшние западные дожди атмосферного фронта пойдут на восток. Поэтому сегодня дождь на правом берегу Украины, а завтра - на левом», – отметила она.

Диденко также сообщила, что в воскресенье, 31 декабря, на западе и севере пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Днем 31 декабря будет холодновато на западе и севере, 1 + 4, на востоке, в центре до 7, на юге до +9 градусов.

«1 января ночью местами небольшие осадки, однако ничего существенного, температура воздуха 0 + 4 градуса, на западе Украины, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях 0-3 градуса мороза. Днем 1 января без существенных осадков, потеплеет до + 2 + 8 градусов», – подчеркнула она.

В Киеве, по ее прогнозу, 31 декабря существует вероятность мокрого снега (карта) и похолодает. В ночь на 1 января в столице около нуля, днем ​​1 января + 4 + 6 градусов.