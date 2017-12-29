Червонозаводский районный суд Харькова 29 декабря избрал меру пресечения заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, которая ссылается на постановление, резолютивную часть которого огласил в заседании следственный судья Виктор Ежов, передают Українські Новини.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление подлежит немедленному исполнению после его оглашения и может быть обжаловано в апелляционный суд в течение 5 дней.

Напомним, 21 декабря сотрудники Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели в Запорожье 30 обысков по делу заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко и его брата – бизнесмена, бывшего руководителя инициативной группы «Самопомочи» в Запорожье Марка Марченко.

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров сбежал от правоохранителей во время обыска в его доме.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что «дело касается депутата облсовета (Марченко, - ред.) и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендерына благоустройство парка (2,7 миллиона гривен) и школьные спортплощадки (84 миллиона гривен) с заранее определенным победителем». По его информации, Марченко, который является «подозреваемым организатором схемы», вместе с братом «лоббировали свои фирмы» через связи с заместителем мэра Запорожья Анатолием Пустоваровым.

23 декабря суд избрал меру пресечения Владиславу и Марку Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства на срок до 21 февраля 2018 года.

По данным адвоката, Пустоваров прибыл в Харьков после того, как узнал о поиске его прокуратурой Харьковской области, но травмировал спину и обратился за медицинской помощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.

Прокуратура Харьковской области объявила заместителю мэра Запорожья о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).