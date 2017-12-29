Индекс акций украинских компаний в 2017 году показал рост на 80 процентов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, в мае Международный валютный фонд заявил о видимых признаках восстановления экономики Украины и перспективной основе для дальнейшего роста, что стало началом для «ралли инвесторов» на развивающихся рынках в надежде на более высокую доходность.

Согласно результатам исследования, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана и Монголии, сообщает Укринформ.

Среди цифровых валют наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, однако опасения инвесторов о надежности этих вложений остаются довольно сильными.