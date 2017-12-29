Курс гривни в 2017 году снизился на 5% по отношению к доллару США - средневзвешенный курс Национально банка в последний день межбанковских торгов в этом году составил 28,0672 гривни/доллар по сравнению с 26,6924 гривни/доллар в первый день торгов уходящего года. Соответствующие котировки опубликовал Национальный банк Украины.

При этом, согласно котировкам продажи евро на межбанковском валютном рынке, предоставленным дилером коммерческого банка, курс гривни за год снизился по отношению к европейской валюте на 21% - до 33,5830 гривни/евро, сообщает УНИАН.

По отношению же к российскому рублю, согласно курсу продажи межбанка, за год гривня снизилась на 11% - до 0,4885 гривни/рубль.