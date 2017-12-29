Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили утверждает, что представители палаточного городка под Верховной Радой ему не подчиняются.

Об этом он заявил в комментарии Громадському, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе палаточного городка.

«Они сами выбрали своих представителей, я их знаю. Но они никак нам не подчиняются, они независимы от нас. Они нам союзники, но они принимают свои собственные решения и я не даю им указаний », - сказал Саакашвили.

Он добавил, что народным депутатам Семену Семенченко и Егору Соболеву самим надо решить, оставлять ли палатки под Радой.

«Я не знаю, что конкретно будет с палаточным городком, потому что это нужно решать людям, которые там», - отметил политик.

Напомним, Саакашвили объявил мораторий на проведение маршей и митингов из-за столкновений возле Октябрьского дворца 17 декабря.