В Украине начал работу Единый информационно-справочный центр судебной власти.
Как сообщает пресс-центр судебной власти, теперь, позвонив по единому бесплатному номеру 0800501492 можно получить:
справочную информацию об адресах и контактных телефонах судебных учреждений, входящих в состав Верховного суда, расписание работы и расписание приема граждан;
информацию о состоянии рассмотрения судебных дел;
оперативное информирование участников судебного процесса об этапах движения дела;
консультацию по условиям предоставления и регистрации обращений и запросов в судебные учреждения;
информацию об условиях расчета судебного сбора и возможных способах его уплаты;
информацию о перечне возможных государственных и частных учреждений, оказывающих правовую (бесплатную или на платной основе) помощь в случае возникновения юридических вопросов;
возможность оставить свое пожелание по улучшению качества работы судебных органов.
На сегодня единственный контакт-центр предоставляет гражданам возможность получить информацию по телефону.
Информация в автоматическом режиме предоставляется центром круглосуточно.
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