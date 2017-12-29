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В Украине начал работу Единый информационно-справочный центр судебной власти.

Как сообщает пресс-центр судебной власти, теперь, позвонив по единому бесплатному номеру 0800501492 можно получить:

справочную информацию об адресах и контактных телефонах судебных учреждений, входящих в состав Верховного суда, расписание работы и расписание приема граждан;

информацию о состоянии рассмотрения судебных дел;

оперативное информирование участников судебного процесса об этапах движения дела;

консультацию по условиям предоставления и регистрации обращений и запросов в судебные учреждения;

информацию об условиях расчета судебного сбора и возможных способах его уплаты;

информацию о перечне возможных государственных и частных учреждений, оказывающих правовую (бесплатную или на платной основе) помощь в случае возникновения юридических вопросов;

возможность оставить свое пожелание по улучшению качества работы судебных органов.

На сегодня единственный контакт-центр предоставляет гражданам возможность получить информацию по телефону.

Информация в автоматическом режиме предоставляется центром круглосуточно.
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