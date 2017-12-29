За этот год мы не только не приблизились к обещанным евроинтеграторами европейским ценностям и стандартам ― мы стали от них дальше, чем в 2013-м, заявил Виктор Медведчук, подводя итоги уходящего года.

После трех с половиной лет «еврореформаторских» преобразований, отметил политик, из всех постсоветских стран у Украины худший показатель ВВП на душу населения.

«По данным банковской группы Moody's Investors Service, в Азербайджане ВВП на душу населения в 2 раза выше, чем в Украине, в Беларуси ― в 3 раза, в Казахстане ― в 4 раза, в России ― в 5 раз», — подчеркнул Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» отметил, что большинство украинцев чрезвычайно критично оценивают принятые реформы: судебную поддерживают 12,6% респондентов, пенсионную ― 19,9%, медицинскую ― 21,2%, образовательную ― 26%.

«И все же я с оптимизмом смотрю в будущий год. Потому что в конце 2017-го нам удалось добиться практически невозможного: после 15 с лишним месяцев гнетущей тишины провести обмен и вернуть домой, в семьи, 380 граждан (да, они находились по разные стороны линии соприкосновения, но все они украинцы). Нам удалось договориться о перемирии (пусть пока речь идет только о новогоднем периоде, но важен сам факт диалога). Мы получили от международного сообщества еще одно подтверждение незыблемости и безальтернативности Минских соглашений (в этом нас поддерживает весь мир)», — подчеркнул политик.

По его мнению, 2017-й доказал: Украина сильна и будет сильной, благодаря живущим в ней людям ― талантливым, трудолюбивым, целеустремленным, самоотверженным.

«Таким, как спортсмены из сборной Украины по боевому самбо, ставшие чемпионами мира, или члены сборной страны по боксу, победившие на чемпионате Европы. Таким, как 23-летний Антон Головаченко, одержавший победу в международном конкурсе инноваций и робототехники Robot Launch 2017… Таким, как врачи Института нейрохирургии им. Ромоданова НАМНУ, которые провели уникальную операцию по удалению опухоли головного мозга; как ученые из Главной астрономической обсерватории НАНУ, открывшие новую галактику. Таким, как 13-летний Максим Тихончук и 16-летняя Катя Ной, которые спасли 23 ребенка при пожаре в одесском детском лагере «Виктория». Таким, как покинувший нас в этом году бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар…», — подчеркнул Медведчук.

Страна, рождающая таких сыновей и дочерей, не может бесславно прозябать в окружении успешных и благополучных государств-соседей, уверен политик.

«И я верю, что мы сможем выбраться из тупика, в который нас загнали евроинтеграторы. Главное ― преодолеть разногласия в обществе, ведь сила народа ― в его единстве», — резюмировал лидер «Украинского выбора».