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Спутник «Ангосат-1» российского производства, сигнал которого исчез 27 декабря после запуска с космодрома Байконур в Казахстане, вышел на связь, заявляет российская ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Спутник - первый космический аппарат, принадлежащий Анголе, он должен обеспечивать связь и телевещание на территории страны и всего африканского континента, передает Радио Свобода.

«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», - говорится в заявлении пресс-центра компании.

По данным производителя, причиной неисправности могло стать короткое замыкание.

Аппарат перестал отвечать 27 декабря почти сразу после запуска с Байконура. Передача телеметрии оборвалась в момент раскрытия солнечных батарей. Старт ракеты-носителя неоднократно откладывался.
ForUm

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