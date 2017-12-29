Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который вместе с сообщниками под видом обмена валют незаконно завладел средствами граждан на сумму более 3 млн 876 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в июле текущего года, 17-летний уроженец Черниговской области, приехав в столицу, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной. Мужчина размещал объявления в сети Интернет об обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной – снимали помещения под пункт обмена валют, которое обязательно оснащали запасным выходом.

После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, последний беспрепятственно исчезал из помещения.

В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению 4 таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. Гривен.

На сегодня обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины относительно 17-летнего парня направлено в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу. За совершенное подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы в отношении двух сообщников несовершеннолетнего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором еще продолжается.