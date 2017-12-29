Директор николаевского аэропорта Михаил Галайко пытаться дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко деньгами, полученными в качестве «отката». Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Взяткодатель - камикадзе, директор международного аэропорта «Николаев» Галайко предложил председателю ОГА Николаевщины 700 тыс. грн за продление трудового контракта», – отметил он.
По словам генпрокурора, указанные денежные средства коррупционер получил в качестве «отката» от руководителя ООО «Автомагистраль» за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн грнн. «Злоумышленник очень ошибся. Губернатор Николаевщины - еще тот профессионал боев без правил», – подчеркнул Луценко.
«Вчера ночью силами Нацполиции и облпрокуратуры декабря Галайко задержан с поличным в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА. Он стал 9424 коррупционером, задержанным правоохранительными органами за 2017 год», – подытожил он.
Напомним, 28 декабря был задержан директор областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко при попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко.
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