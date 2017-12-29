Лихое начало президента Трампа

45-й президент США, инаугурация которого состоялась 20 января, стал самым большим сюрпризом минувшего года. Избирательная кампания впечатляла, но реальность превзошла самые смелые ожидания

Без сомнения, Дональд Трамп уже войдет в историю как самый скандальный президент США, а ведь впереди еще целых три года, если дело не закончится импичментом или добровольной отставкой.

К власти Трампа привела волна недовольства истеблишментом, но то, что он и его люди начали вытворять в качестве альтернативы, стало ударом по основам американской политической системы. Еще до инаугурации члены его команды входили в тайный контакт с представителями других держав, что строго запрещено законом. Об этих контактах и их характере люди Трампа врали под присягой. Попытка защитить своих привела к увольнению президентом директора ФБР Джеймса Коми, но обернулась расследованием обстоятельств, за которое взялись комиссии сената и конгресса, а также группа специального прокурора Роберта Мюллера. Три человека, включая бывшего главу президентской кампании Пола Манафорта, арестованы по делу о связях с русскими и возможной координации действий во время выборов. Сейчас защита уже не отрицает связей с Россией, как было вначале, а просто уверяет, что в этих связях не было ничего предосудительного.

В нынешнем Белом доме беспрецедентная текучка кадров. Уволены или подали в отставку полтора десятка высокопоставленных чиновников, среди которых советник по национальной безопасности, глава аппарата президентской администрации, директор по связям с общественностью Белого дома, президентский спикер и его зам. Хлопнув дверью, ушёл глава правительственного управления по этике.

Трамп рассорился с медиа, запустив в оборот выражение fake news. При этом, по подсчётам The Washington Post, в первые триста дней президентства в среднем он делал по пять с половиной противоречивых либо откровенно неправдивых заявлений. К концу года при таком темпе их число составит около двух тысяч. Язык ненависти и разделения, практикуемый президентом Трампом, неоднократно задевал как его оппонентов, так и целые социальные группы. С одной стороны, в американской политике с его подачи вдруг стало можно то, что раньше было табу, с другой — нынешней невиданной волны разоблачения сексуальных домогательств со стороны политиков и звезд не было бы без трамповых шовинистских атак на Хиллари Клинтон. Кстати, самого Трампа обвинили в приставаниях два десятка женщин.

2018 год будет очень важным для дальнейших перспектив американского президента. Во-первых, вероятно появление выводов следственной группы спецпрокурора Мюллера. Во-вторых, в мае начнётся судебный процесс над Полом Манафортом и его помощником Риком Гейтсом. Республиканцы с ужасом ждут промежуточных выборов. В ноябре будут разыграны 33 места в сенате, 435 — в нижней палате конгресса и 36 губернаторских постов. Нет никаких оснований ожидать, что Трамп перестанет чудить, зато имеются веские основания, что он может натворить чего-нибудь ещё или всплывёт старое, и тогда гарантированно — прощай республиканское большинство в обеих палатах.

Ын идет до конца

В уходящем году Северная Корея совершила рывок в программе ракетно-ядерного вооружения

Было запущено 23 ракеты в ходе 16 испытаний. Причем осуществлялись в том числе запуски межконтинентальных ракет. Самая дальнобойная модель «Хвасон-15», запущенная 29 ноября, способна поразить любую точку на территории США. О неуязвимости другого заклятого врага КНДР, Японии, речь и вовсе не идёт. Несколько ракет были демонстративно заброшены по траектории, проходящей над Японскими островами.

Эта необычная и дерзкая активность вызвала гневную реакцию президента Трампа, который пригрозил уничтожить Северную Корею, если та создаст реальную угрозу США или союзникам. Словно издеваясь, 3 сентября Пхеньян провел ядерное испытание рекордной мощности, которое позволило экспертам утверждать, что, вероятно, было испытано термоядерное оружие. Кроме того, есть все признаки, что северокорейские специалисты серьезно продвинулись на пути миниатюризации ядерных зарядов, что позволяет устанавливать их в ракетных боеголовках. На последних испытаниях, похоже, отрабатывается технология сохранения боеголовки во время высоких температур при обратном вхождении баллистической ракеты в атмосферу Земли. Если у них получится, программу ракетно-ядерного вооружения КНДР можно будет считать успешно запущенной, дальше только налаживание серийного производства оружия.

Ни угрозы, ни санкции не могут остановить Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи убеждён, что только ядерный статус заставит остальной мир с ним считаться и отпугнёт тех, кто хочет силовым путем сменить власть в Пхеньяне. Заподозренный в сговоре с внешними врагами КНДР сводный брат вождя Ким Чен Нам в феврале был убит северокорейскими агентами в Куала-Лумпуре.

Санкции Совета Безопасности ООН и отдельных стран, без того строгие, но резко усилившиеся осенью, больно бьют по экономике КНДР. Но местное население и так привыкло к лишениям, а лидер страны не откажется от своих планов теперь, когда их осуществление так близко. По самым скромным оценкам, готовое к применению ракетно-ядерное оружие Ким Чен Ын получит к 70-летию республики, которое будут отмечать в сентябре будущего года.

Все варианты военного решения проблемы, которые, безусловно, рассматриваются, упираются в разную цену жизни для руководства КНДР и ее оппонентов. Ын готов пожертвовать тысячами своих граждан, а для Южной Кореи или США тяжело смириться с возможностью гибели даже десятка своих солдат. Между тем в заложниках у Северной Кореи многомиллионный южнокорейский Сеул, расположенный недалеко от границы, в зоне действия дальнобойной артиллерии.

Китай уже, похоже, не надеется на благоприятный исход событий и, по появившимся данным, принялся за строительство пяти лагерей для беженцев в приграничной с Северной Кореей зоне. Ведь именно в Китай, у которого 1400-километровая граница с КНДР, побегут люди, если случится нечто ужасное.

Китай: курс на глобальное лидерство

Одна из самых важных стран планеты нацелилась на качественный рывок, который поставит ее на уровень ведущей мировой силы

Прошедший в ноябре XIX съезд компартии Китая заметно отличался от подобных событий прошлых лет.

Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин, который также занимает посты генсека партии и председателя Центрального военного совета, был избран на прошлом съезде в 2012 году. По сложившейся традиции коллективного партийного руководства, на протяжении второго срока пребывания на посту он должен был бы постепенно ввести в курс дел своего преемника и на следующем съезде ему уступить. Председатель Си, которого на западный манер называют президентом, похоже, никому не собирается уступать. Он настроен войти в историю страны лидером уровня Мао и Дэн Сяопина. Если первый, революционер, возродил великий Китай, а второй, реформатор, открыл дорогу к экономическому росту, то Си намерен возглавить Китай в эпоху становления страны мировым лидером.

Задачам эпохального изменения Китая была посвящена необычно длинная, в три с половиной часа, речь 64-летнего лидера на съезде. К 2050 году, столетию образования народной республики, Китай должен стать могущественным и модернизированным государством, которое будет играть ведущую роль на мировой сцене. Для этого предстоит построить «среднезажиточное общество» — поднять качество образования, победить наконец бедность и поднять показатели, которые связывают с качеством жизни.

Новый Китай председателя Си должен стать «страной инноваторов», открытой к международному сотрудничеству и категорически не приемлющей изоляцию. Это звучит особенно показательно на фоне провозглашенного Трампом курса на выход из торговых союзов. И впервые американский президент не посетил экономический форум в швейцарском Давосе, а глава Китая впервые там побывал и выступил.

Но в политическом отношении никаких изменений не предполагается. У Китая особый путь, и демократизацию для себя он считает вредной. По словам одного из экспертов, Си Цзиньпин видит себя во главе Компартии, партию во главе Китая, а Китай — во главе мира. Правда, кое-какие изменения он все же произвел. Невиданных масштабов чистка партийных рядов под лозунгами борьбы с коррупцией позволила нынешнему руководителю убрать конкурентов и просто нелояльные кадры. Впервые за многие годы съезд Компартии не ввел в состав постоянного комитета политбюро человека, который смог бы на следующем съезде возглавить страну. Похоже, в 2022 году Си Цзиньпин пойдёт в нарушение традиций на третий срок. Либо же станет неформальным лидером преобразований Китая, как это случилось с Дэн Сяопином, сохранившим идейное влияние на страну после отставки со всех постов. И да, имя Си Цзиньпина как организатора и вдохновителя грядущих побед отныне внесено в устав партии, что до него заслужили только Мао Цзэдун и Дэн Сяопин.

Очевидно, нам предстоит увидеть более сосредоточенный, решительный и амбициозный Китай. Хотя, казалось бы, куда ещё больше.

России гнить

Главные для России события происходили в этом году не в России. 2017-й начинался как год больших надежд на сделку с США

Надежды эти основывались на том, что к власти пришла не ненавистная Владимиру Путину Хиллари Клинтон, а вполне поддающийся влиянию (как казалось) Дональд Трамп. Зондирование почвы в его окружении показывало, что можно рассчитывать на отказ от санкций, введённых Бараком Обамой и усиленных им напоследок. Но русские сильно наследили во время американской избирательной кампании, и поднявшаяся волна возмущения вынудила новое руководство держать благоразумную дистанцию от Москвы. А в июле конгресс и вовсе принял закон «Противодействие врагам Америки посредством санкций», куда Россия вошла наряду с Ираном и Северной Кореей.

Такие законы имеют свойство действовать десятилетиями, и это значит, что Россия надолго лишилась возможности стать не только равноправным партнером США, а, соответственно, и Запада в целом, но и партнёром как таковым. Это перечеркивает все международные усилия Путина в его нынешнем истекающем президентском сроке. Россия не вернется в обозримом будущем в элитный международный клуб, куда ее ненадолго пустили до этого.

Помимо санкций, которые сами по себе сильно бьют по возможностям российской экономики, правящий круг и его приближенные с тревогой ждут публикации доклада соответствующих служб США о финансовых интересах окружения Путина за рубежом. Закон обязывает соответствующие службы делать такой доклад ежегодно, и первый будет обнародован в феврале 2018 года. Арест сенатора Сулеймана Керимова во Франции показывает возможные перспективы для представителей российского класса «неприкасаемых». Под угрозой его базовые основы существования: обогащаться в России — тратить на Западе. И именно Путин своей авантюрной политикой создал эту угрозу.

Разоблачение государственной программы допинговой поддержки российских спортсменов, заработавшей накануне зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, лишило сборную России права участвовать в следующих Играх в Южной Корее. Большая часть медалей, заработанных мошенническим путем в Сочи, была у россиян отобрана. Обнулено, таким образом, еще одно великое достижение президента Путина.

Но впереди у России еще минимум шесть лет его президентства. Этот год заканчивается как раз началом президентской кампании, из которой предварительно выбили самого неудобного — Алексея Навального, обеспечив ему судебный приговор. Навальный и не имел бы шансов на победу, но он неприемлемо жесткий оппонент для Владимира Владимировича, которому некомфортно противостоять матерому антикоррупционеру. Опасаясь слабой явки на голосование, кремлёвские технологи одобрили участие в кампании Ксении Собчак, с одной стороны, оживляя кампанию, с другой — лишний раз демонстрируя населению, какой это в сущности цирк, эти демократические институты.

Совсем необязательно российские порядки обрушатся, но перспективу развития страна утратила. Чтобы обрести её вновь, нужны политические изменения, а их не будет при Путине, и не факт, что они будут после него. Значит, России гнить.

ИГИЛ: как бы все

О победе над «Исламским государством» недавно заявили и Владимир Путин, и Дональд Трамп, и оба в чем-то правы

В этом году были проведены операции в Сирии и Ираке, которые лишили исламистов баз в городах и вытеснили их в пустыню. 2017-й — год кровавых и разрушительных штурмов Алеппо и Мосула, также пала столица — Ракка. Подорвана сама идея ИГИЛ: единый для всех «правильных» с точки зрения идеологов радикального ислама мусульман Халифат, провозглашённый в июне 2014 года, больше не имеет территории, которую предстояло наращивать. Это было место, куда устремлялись джихадисты со всего мира, настроенные воевать и умирать. Теперь такого места нет.

Но уничтожение ИГИЛ как государственного образования не означает исчезновения всей массы джихадистов, а также оружия и огромных средств, которыми они по-прежнему располагают. На пике подъема средства в распоряжении ИГИЛ оценивались в $2 млрд. Даже сильно похудев, эта организация остается самой богатой террористической группировкой в мире, а десятки тысяч людей прошли опыт реальных боёв. Часть из них продолжает партизанские набеги в той же Сирии, часть осядет в подполье. Наверняка будет попытка развернуть террористическую деятельность в других странах, и это серьезный вызов спецслужбам.

Так что до полной победы над исламским джихадизмом еще далеко — меняется лишь форма борьбы.

Чей Иерусалим?

Конец года еще больше оживил ситуацию на Ближнем Востоке, которая и так никогда скучной не была. Трамп объявил об официальном признании Соединенными Штатами за Иерусалимом статуса столицы Израиля

А еще — рассказал о грядущем переносе в Иерусалим американского посольства. Аргументация президента США была предельно проста: ну ведь это соответствует реальному положению вещей.

Реальному положению вещей, однако, соответствует и то, что вопрос о статусе Иерусалима, восточная часть которого заселена преимущественно палестинцами, согласно израильско-палестинским мирным договоренностям 1993 года, должен быть решен на заключительной стадии переговоров о создании Палестинского государства. Поскольку на территории Иерусалима расположены и мусульманские святыни, не только иудейские и христианские, палестинцы тоже хотели бы видеть этот город своей столицей. Чтобы не нагнетать и без того обострённую обстановку, этот вопрос просто аккуратно отложили на будущее.

Но для Дональда Трампа не существует условностей. Он сделал то, что сделал, хотя его отговаривали госсекретарь, советник по национальной безопасности и директор ЦРУ. В результате в Иерусалиме и вокруг него вспыхнули столкновения палестинцев с израильскими патрулями, уже есть пострадавшие, а ХАМАС, военизированная палестинская группировка, угрожает новой интифадой — войной против Израиля за освобождение палестинских территорий. Президент Турции Эрдоган, еще недавно приложивший немало усилий для восстановления дипломатических отношений с Израилем, назвал эту страну террористическим государством и предложил признать Иерусалим столицей Палестины. На срочное заседание собрался Совет Безопасности ООН, а в Стамбуле — чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, среди которых не найдется ни одной, которая бы поддержала позицию Трампа.

Одним словом, самый настоящий кризис. На его фоне Иран призвал все мусульманские страны к единению, хотя ещё вчера самым острым и угрожающим был конфликт между суннитской коалицией арабских стран во главе с Саудовской Аравией против шиитского Ирана. Причем на стороне саудовской коалиции были и США, и Израиль, а Дональд Трамп остается большим сторонником жесткого противостояния с Тегераном. Одним лёгким движением американский президент разрушил собственную же конструкцию. Сложно говорить о последовательной позиции там, где позиции нет.

Последствия этого шага нелегко просчитать, по сути хозяин Белого дома разбередил и без того незаживающую рану. Теперь о ее лечении даже не имеет смысла вести речь, много времени, сил и, увы, человеческих жизней уйдёт на новое хоть какое-то успокоение. Трамп уже дорого обходится миру.

Макрон: начало новой Европы

Важным событием 2017 года стала победа на президентских выборах во Франции 39-летнего внесистемного политика

Европа в последние годы последовательно шла от кризиса к кризису, и все громче звучали голоса, что старый континент утрачивает силы и энергию. И вот вам свежая кровь. Причем подкупает не только интересная фигура Эммануэля Макрона — нового лидера Франции, одной из системообразующих стран Евросоюза, но и то, как он ворвался в большую политику.

Во Франции чрезвычайно сильны партийно-политические традиции, и разорвать круг чередующихся у власти социалистов и республиканцев-неоголлистов неимоверно сложно. В ситуации, когда правящая Социалистическая партия ослабла больше обычного, ожидался легкий реванш республиканцев на фоне ожидаемого испуга из-за растущих шансов националистов Марин Ле Пен. Макрон сломал игру всем и буквально за считаные месяцы превратился в фигуру национального масштаба. Его движение «Вперед!» оформилось в партию «Вперед, Республика!» перед самыми парламентскими выборами, которые последовали тут же за президентскими, и сходу завоевала большинство — 308 мест из 577 в парламенте Франции. Французы изголодались по новым лицам и новой политике.

Хотя очевидно, что Макрону еще предстоит вырасти в настоящего политика европейского уровня. По сравнению с Ангелой Меркель, которая взяла его под своё покровительство, он желторотый птенец, но Макрон открывает новое поколение политиков, которым придется управлять европейскими делами. Та же Меркель, 12 лет вытаскивающая свою страну и ЕС из кризисов, уже исчерпывает свои лидерские возможности. Недаром после выборов в сентябре немецкие социал-демократы не захотели входить в большую коалицию с христианскими демократами и решили в оппозиции переждать, когда на следующих выборах появится возможность перехватить власть — уже не в качестве младшего партнера партии Меркель, а в качестве главного игрока. Фрау канцлерин сейчас безуспешно пытается собрать правящую коалицию из мелких партий.

Европа выстояла перед, казалось, нерешаемой проблемой мигрантов, осадила правых ксенофобов и устояла перед проблемой местного сепаратизма. Ее не подломил даже Brexit. Однако новые лица с новыми идеями ей нужны позарез. И Макрон громко открыл сезон такого обновления.