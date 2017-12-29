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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в районе проведения антитеррористической операции информатора боевиков.

По данным пресс-центра СБУ, уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной территории, был завербован представителями так называемого «МГБ ДНР» через социальную сеть «Вконтакте». За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и лично передавал боевикам данные о размещении, вооружение и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области.

Оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим «кураторам», а также банковские платежные карточки, куда террористы перечисляли деньги.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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