Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела на 5 лет антидемпинговую пошлину 15,21% в отношении арматуры и катанки из России.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

Решение МКМТ вступает в силу через 60 дней после опубликования сообщения (ориентировочно с 28 февраля).

Отмечается, что комиссия выявила наличие в ходе расследования (2016 год) демпингового импорта в Украину арматуры и катанки из России, что повлекло существенный ущерб для национального производителя.

«В течение 2014-2016 годов сократились объемы производства (8,55%) и объемы использования производственных мощностей (10,85%), сократились объемы продажи товара на внутреннем рынке (1,75%) и доля национального товаропроизводителя на внутреннем рынке (7,2%), сократился персонал (15,37%), объем инвестиций (8,01%) и так далее», - сказано в сообщении.

Отмечается, что цены демпингового импорта в период расследования были ниже цен схожего товара национального товаропроизводителя.

Так, демпинговый импорт привел к общему снижению цен на схожий товар.

Антидемпинговые меры применяются в отношении арматурного проката диаметром 6-40 мм (включительно) и катанки диметром 5,5-14 мм (включительно) на срок 5 лет.

Отметим, в феврале Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта арматуры и катанки из России.

Расследование начато по заявлению горно-металлургического комбината «Арселор Миттал Кривой Рог» (Днепропетровская область).