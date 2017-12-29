Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Государственной архивной службы Украины Татьяне Барановой. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Комиссия Нацагентства с 1 по 30 ноября 2017 провела плановую проверку в Государственной архивной службе Украины. Во время проверки установлены следующие нарушения требований Закона Украины «О предупреждении коррупции»: не сообщено в НАПК о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования; не проведена специальная проверка в отношении лица, претендующего на занятие соответствующей должности; справка о результатах специальной проверки составлена без получения информации от всех органов.
НАПК требует устранить нарушения требований закона, провести в отношении сотрудников Государственной архивной службы Украины служебные расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований закона, и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.
Предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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