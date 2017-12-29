Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Государственной архивной службы Украины Татьяне Барановой. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Комиссия Нацагентства с 1 по 30 ноября 2017 провела плановую проверку в Государственной архивной службе Украины. Во время проверки установлены следующие нарушения требований Закона Украины «О предупреждении коррупции»: не сообщено в НАПК о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования; не проведена специальная проверка в отношении лица, претендующего на занятие соответствующей должности; справка о результатах специальной проверки составлена ​​без получения информации от всех органов.

НАПК требует устранить нарушения требований закона, провести в отношении сотрудников Государственной архивной службы Украины служебные расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований закона, и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

Предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 Кодекса Украины об административных правонарушениях.