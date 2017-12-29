Комментируя обмен пленными, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne рассказал, почему Медведчука «забудут» поблагодарить за то, что обмен состоялся, и на каком этапе находятся переговоры по освобождению осужденных в РФ граждан Украины.

«Я считаю, что сегодня произошло одно из самых важнейших событий года. Более 70 наших людей вернулись в свои семьи. Перед Новым годом 70 счастливых семей. 70 счастливых людей. 73, если я не ошибаюсь. К сожалению глубокому, хочу Вам сказать, что ещё не все вернулись домой. Но даже те, кто вернулись, то, что произошло сегодня, ― это уже замечательно. Шаг ли это к миру, я не знаю. Но шаг это к тому, чтоб в 70 семьях установился хоть какой-то мир», — сказал Рабинович, отвечая на вопрос телезрительницы Елены Димиденко из Сум.

Политик считает, что единственному человеку, который вовсю был задействован в обмене и повлиял на ситуацию — Виктору Медведчуку «забудут» сказать слова благодарности.

«Я могу вам сказать, что вряд ли кто-то, кроме меня, скажет слова благодарности. Я все-таки их скажу. Я думаю, что человек, который действительно здесь был задействован и повлиял на всю ситуацию, ― это Виктор Медведчук. Многим не нравится его кум Путин, но хочу Вам сказать, что он эффективно использовал своего кума. Если б каждый своего кума так использовал, то мы бы давно уже много сделали», — уверен Рабинович.

«Виктор Владимирович, вам недоскажут «спасибо» что бы Вы ни делали. Я Вам скажу спасибо, потому что, знаете, написано в Библии, что «тот, кто спас одну жизнь ― спас целый мир». Вы сегодня спасли больше 70-ти. Поэтому не волнуйтесь за благодарность на земле, на небе Вы ее получили», — заявил лидер партии «За життя», обращаясь к В.Медведчуку.

Что касается всех остальным причастных к обмену, то им, уверен Рабинович, сказать «спасибо» нельзя, потому что дважды за эту неделю обмен чуть не сорвался.

«Я очень много знаю об этой ситуации. Не хочу никого ругать, все-таки по-божески, по-человечески произошли важные события, которые важны и для людей, которые вернулись домой, и для нас с вами. Я так хочу еще одну вещь сказать, потом решил, уже не буду портить настроение», — резюмировал Рабинович.