Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали РСЗО «Град» на оккупированной территории возле линии разграничения в зоне АТО.
Об этом говорится в отчете миссии.
«В неподконтрольных правительству районах миссия зафиксировала реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи пос. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) и 4 РСЗО (БМ-21) вблизи пгт Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), размещенные там в нарушение линий отвода», - сообщили в ОБСЕ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время