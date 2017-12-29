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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали РСЗО «Град» на оккупированной территории возле линии разграничения в зоне АТО.

Об этом говорится в отчете миссии.

«В неподконтрольных правительству районах миссия зафиксировала реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи пос. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) и 4 РСЗО (БМ-21) вблизи пгт Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), размещенные там в нарушение линий отвода», - сообщили в ОБСЕ.
ForUm

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