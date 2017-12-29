По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 29 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 4,8° С, что на 2,0° С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1974 году.

Учитывая высокий температурный фон пятницы, существует большая вероятность превышения среднесуточного наивысшего значения температуры для 29 декабря и максимума температуры воздуха.

Это уже третий температурный рекорд декабря в столице.