Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку сайтов, которые необходимо закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины в начале 2018 года.
Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.
Мининформполитики отмечает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф «для служебного пользования».
«В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят», - говорится ответе.
После этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте министерства.
Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».
17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.
В июне Министерство информационной политики обнародовало перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине.
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