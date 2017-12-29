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Президент Италии Серджо Маттарелла в соответствии с 88-й статьей конституции принял решение о роспуске обеих палат главного законодательного органа страны – Палаты депутатов и Сената. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA

Президент также подписал указ о проведении новых парламентских выборов 4 марта 2018 года.

Первое заседание парламента нового созыва намечено на 23 марта. Обе даты были ранее одобрены Советом министров Италии.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что будет работать до избрания нового состава правительства.

«Я буду управлять до выборов, на которых, надеюсь, моя политическая сила получит большинство... Мы должны взять на себя ответственность за управление ситуацией, чтобы избежать нестабильности», – подчеркнул  он.
ForUm

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