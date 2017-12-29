На протяжении прошедших суток члены незаконных вооруженных формирований осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, все нарушения режима перемирия произошли на донецком направлении. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
В результате вражеских обстрелов один военный сил АТО был ранен.
На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитникам Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.
На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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