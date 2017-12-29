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Глава СБУ Василий Грицак считает правительственного переводчика Станислава Ежова, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, самой крупной «рыбой», пойманной во времена независимости.

Об этом он сказал в эфире канала ТРК Украина, сообщает Укринформ.

«Ежов довольно крупная «рыба». Пожалуй, самая крупная пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну, если скажу, что в работе СБУ находится много дел по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене», - сказал он и.

Грицак отметил, что не будет говорить о количестве лиц. Вместе с тем он напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые добровольно сообщают СБУ о том, что они завербованы другим государством. «Я пользуюсь случаем, и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания», - сказал Грицак.

Председатель СБУ, отвечая на вопрос можно ожидать громких шпионских разоблачений, сказал, «я убежден, что да».

Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.  

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет

22 декабря Шевченковский районный суд Киева арестовал Ежова на два месяца.

 

 
ForUm

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