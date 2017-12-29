28 декабря сотрудники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГосЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Новогодние и рождественские праздники жители прифронтовых населенных пунктов будут встречать при полном освещении», - подчеркнули в штабе.

Во время проведения ремонтно-восстановительных работ присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

«Украина и ее Вооруженные силы всесторонне поддерживают и помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск», - отмечается в сообщении.

Напомним, в конце ноября населенные пункты Травневое и Гладосово, которые ранее находились в «серой» зоне, были взяты ВСУ под свой контроль. Отмечалось, что это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге.

Позже украинская сторона СЦКК заявила, что незаконные вооруженные формирования ОРДО умышленно отключили электроснабжение населенного пункта Травневое. Отмечалось, что это создало трудности для местных жителей и могло привести к гуманитарной катастрофе.