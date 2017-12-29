Индустриальный районный суд Днипра приговорил бывшего мэра Новомосковска к трем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Так, между Новомосковским горсоветом и местными предпринимателями заключен договор аренды земельного участка площадью 0,18 га для коммерческого использования. На земельном участке арендаторы построили торговый павильон площадью более 50м² для продажи декоративных растений. Финансирование строительства осуществлялось исключительно за счет их общих средств.

Впоследствии бывший председатель горсовета, осуществляя давление на предпринимателей, выдвинул им требование передать своей дочери одну третью часть права собственности на указанный торговый павильон, отметив, что такая передача является бесспорным условием для утверждения акта о принятии в эксплуатацию законченного строительного объекта (павильона). В случае отказа чиновник угрожал организовать демонтаж объекта как незаконно построенного.

Предприниматели вынуждены были согласиться. В результате противоправных действий подсудимого, а именно злоупотребление служебным положением и служебной подделки официальных документов (в которых по указанию должностного лица были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы совладельцем объекта является его дочь), предпринимателям нанесен материальный ущерб на сумму свыше 54 тыс. грн.

Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Днепропетровской области.

Суд назначил чиновнику наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах местного самоуправления сроком на три года.