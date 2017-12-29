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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде РФ решение центральной избирательной комиссии страны об отказе в регистрации его кандидатом в президенты страны. Об этом сообщил Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией  Иван Жданов.

«Верховный суд назначил рассмотрение иска Навального к ЦИК на 30 декабря в 11:00», - написал он в Twitter.

 


 

 

Напомним, 25 декабря центральная избирательная комиссия России отказала Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года. На своем заседании комиссия сослалась на судимость оппозиционера в деле «Кировлес», по которому в 2013 году суд в России назначил оппозиционеру наказание в виде пяти лет условного лишения свободы.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Участвовать в них, кроме Навального, в частности, намерены действующий российский президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.
ForUm

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