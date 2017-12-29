Российский оппозиционный политик Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде РФ решение центральной избирательной комиссии страны об отказе в регистрации его кандидатом в президенты страны. Об этом сообщил Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Верховный суд назначил рассмотрение иска Навального к ЦИК на 30 декабря в 11:00», - написал он в Twitter.

Верховный суд назначил рассмотрение иска Навального к ЦИК на 30 декабря в 11:00. Это конечно хорошо, но не забываем, что суды так же подконтрольны как ЦИК, главное сейчас – #Забастовка избирателей. Распечатайте листовку https://t.co/4Nt8KKoMVP — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 28 декабря 2017 г.





Напомним, 25 декабря центральная избирательная комиссия России отказала Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года. На своем заседании комиссия сослалась на судимость оппозиционера в деле «Кировлес», по которому в 2013 году суд в России назначил оппозиционеру наказание в виде пяти лет условного лишения свободы.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Участвовать в них, кроме Навального, в частности, намерены действующий российский президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.