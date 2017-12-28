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Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда, который 6 декабря арестовал соратника лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщил председательствующий судья, передают Українськi Новини.

Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.

Напомним, суд арестовал Дангадзе без права внесения залога.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы.  

 

 
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