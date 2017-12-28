Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича на 10 января 2018 года на 10:00. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.

«Объявляю перерыв до 10 января 10:00. Также состоится заседание 11 января в 10:00», - сказал судья.

Ви ходе заседания были допрошены: Андрей Сенченко, который возглавлял крымское отделение БЮТа, Анатолий Бургомистренко – заместитель начальника штаба ВМС, Дмитрий Глухов – капитан I ранга, командир 1-й бригады надводных кораблей, военный ВМС ВСУ Олег Гринько и Алексей Доскато – командир бригады надводных кораблей.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.