также в разделеОбщество
28 декабря. Картина дня 33
САП о деле Довгого: Реакция Луценко «чрезмерно эмоциональна» 26
В горсовете Ирпеня заиграл гимн России 38
Апелляционный суд оставил соратника Саакашвили в СИЗО 19
Суд восстановил в должности еще одного фигуранта дела перестрелки в Княжичах 23
В Минобороны просят не называть освобожденных из ОРДЛО украинцев пленными 30
Суд вынес приговор сыну Шуфрича 132
ЦИК предлагает государственный эксперимент 37
«Ощадбанк» ответил на обвинения в свой адрес по спецконфискации 28
На Киевщине экс-чиновник растратил 10 миллионов, выделенных для переселенцев 35
Луценко возмущен закрытием дела против Довгого 38
ГПУ обжаловала приговор Крысину 30
СБУ собрала доказательства насилия над украинскими пленными 45
Волошин об обмене: Ханжество власти в этой ситуации зашкаливает 108
Минсоцполитики предлагает выплатить освобожденным из плена по 100 тысяч 19
В военный госпиталь доставлены 24 освобожденных из плена бойца 40
Судья объяснил, почему вынес условный приговор Крысину 55
В Варшаве задержали российского миллиардера, пытавшегося бежать в Киев 80

Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича на 10 января 2018 года на 10:00. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.

«Объявляю перерыв до 10 января 10:00. Также состоится заседание 11 января в 10:00», - сказал судья.

Ви ходе заседания были допрошены: Андрей Сенченко, который возглавлял крымское отделение БЮТа, Анатолий Бургомистренко – заместитель начальника штаба ВМС, Дмитрий Глухов – капитан I ранга, командир 1-й бригады надводных кораблей, военный ВМС ВСУ Олег Гринько и Алексей Доскато – командир бригады надводных кораблей. 

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги