На железнодорожном переезде в селе Давидов Пустомытовского района карета скорой помощи столкнулась с дизельным поездом сообщением Львов - Ходоров.
Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 28 декабря, около 12:30.
На момент ДТП в автомобиле «скорой» находилось четыре человека – трое получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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