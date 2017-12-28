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На железнодорожном переезде в селе Давидов Пустомытовского района карета скорой помощи столкнулась с дизельным поездом сообщением Львов - Ходоров.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 28 декабря, около 12:30.

На момент ДТП в автомобиле «скорой» находилось четыре человека – трое получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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