Осужденные по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, так как не считаются пленными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ряда лиц, которые осуждены здесь в России, то безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству, - сказал он. - В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства».

Представитель Кремля, комментируя анонсированный представителем Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Виктором Медведчуком новый этап обмена пленными, заметил, что еще предстоит выяснить, кто имеется в виду, сообщает ТАСС.

«Работа ведется в целом, поскольку в минских договоренностях речь идет о принципе «всех на всех», - добавил он. - Безусловно, сам по себе процесс полностью поддерживается в Москве».

Песков заверил, что «в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране». «Конечно, мы готовы будем принять все меры, необходимые для освобождения российских граждан», - заключил он.

Ранее представители сторон подчеркнули, что на данном этапе освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году все смогли вернуться домой.

В «ДНР» подчеркнули, что обмен «всех на всех» пока не состоялся. «Он будет возможен только после принятия закона, запрещающего преследование и обеспечивающего амнистию всех лиц, то есть после выполнения пятого пункта минских соглашений», - подчеркнула представитель «ДНР» Дарья Морозова.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.