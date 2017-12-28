Почему присутствие президента на обмене было лишним, кто дал основной толчок к переговорам и без кого обмен пленными не состоялся бы, в эфире «112 Украина» рассказал политолог-международник Олег Волошин.

По мнению эксперта, власть по полной программе пропиарилась на обмене.

«Не вижу никакого смысла в присутствии президента. Люди освобождены, люди прибудут к своим семьям. Меньше всего им хочется видеть украинских политиков. Притом, что именно этих политиков пленные и их семьи в значительной мере обвиняют в том, что они оказались в конце концов в плену. И что они их так долго не могли вернуть домой. Поэтому ханжество власти в этой ситуации зашкаливает», — считает Волошин.

Политолог считает, что несмотря на причастие к обмену в той или иной форме представителей разных органов власти, ключевой толчок обмену дали люди, которые формально с властью не связаны.

«Более того, если господин Медведчук является частью власти, то это – совсем другая ситуация. Наверняка, и по-другому воспринималась бы и власть, учитывая, что Медведчук стоит на очень специфических идеологических и политических позициях. Но понятно, что без его участия этого освобождения бы не произошло. Не думаю, что между Порошенко и Путиным сегодня есть такой диалог, который сделал бы возможным это обмен», — резюмировал Волошин.