«Рекомендованный платеж», который указан некоторыми поставщиками в платежных документах на оплату за услуги по газоснабжению (с указанием срока осуществления такого платежа) не является обязательным и может нести исключительно рекомендательный характер, сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Также обращается внимание, что в личных кабинетах в сети Интернет указанный «рекомендованный платеж» не может быть отражен как задолженность бытового потребителя за потребленный природный газ (отрицательное значение текущего баланса потребителя).

Кроме того, прекращение газоснабжения на объектах бытовых потребителей может быть осуществлено только в случае просроченной задолженности за фактически потребленный природный газ, а следовательно, неуплата «рекомендованного платежа» не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения / распределения.

Также отмечается, что согласно пункту 10 части второй статьи 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (далее - Закон) установлено, что индивидуальный потребитель обязан, в частности, в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги платить пеню в размерах, установленных законом или договорами о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.