Служба безопасности Украины собрала 393 свидетельство о вооруженной агрессии российских войск против Украины, а также физическом насилии и издевательствах над нашими гражданами в застенках ОРДЛО, сообщает пресс-центр СБУ.

Новые получены доказательства СБУ обнародовала на страницах очередного информационного бюллетеня, посвященного этой актуальной теме. Это уже пятое издание, которое подготовлено по результатам опроса сотрудниками спецслужбы еще сорока трех украинских граждан, которые находились в заложниках российских террористических группировок.

В спецслужбе подчеркнули, что кроме многочисленных доказательств присутствия войск РФ на территории Украины и фактов пыток граждан боевиками, в бюллетене перечисленные результаты судебных решений по преступным действиям террористов.

«Стоит заметить то, что многие важные свидетельств были задокументированы правоохранителями от украинских солдат, попавших в плен через ад под Иловайском, факт которого так упорно замалчивают кремлевские пропагандисты. Для удобства и расширения читательской аудитории информационный бюллетень раскрывает свою тематику трех языках - украинском, английском и русском», – подчеркнули в СБУ.

«СБУ готова оказывать всестороннюю помощь в исследовании этих преступлений представителям международных организаций, в частности правозащитным организациям, передав им собранные материалы», - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.