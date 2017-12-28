В 2017 году на уборку снега в Киеве предусмотрено 252,5 миллиона гривен, ежедневно – 1,67 миллиона гривен.

Об этом говорится в ответе коммунальной корпорации «Киевавтодор» на запрос Громадського.

«Вместе с тем, информируем, что согласно расчетам дорожно-эксплуатационных предприятий коммунальной корпорации «Киевавтодор», нормативная потребность в средствах на механизированную и ручную уборку улиц и дорог города в зимний период составляет 343 768,1 тыс. гривен, ежедневно 2276,6 тыс. гривен, что на 36% больше, чем фактически выделяется из городского бюджета», - отмечают в ответе.

Что касается недавних осадков, в «Киевавтодоре» сообщают, что с начала ухудшения погодных условий над ликвидацией последствий снегопада в круглосуточном режиме работало ориентировочно 230-250 единиц снегоуборочной техники (в зависимости от смены).

Также в столице работало днем ​​40-50 бригад по ручной уборке снега, а ночью – 20-30 бригад.

В случае необходимости привлекалась специальная техника других предприятий, учреждений и организаций, в соответствии с предварительно заключенными договорами.

С начала осенне-зимнего периода с улиц Киева в места для временного накопления вывезены более 47 тыс. тонн снега.

Напомним, 18 декабря в Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков.