Киевские правоохранители разыскивают мужчину, который с ножом напал на продавца магазина.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, полицию вызвал местный житель, который зашел в магазин и обнаружил на полу без сознания женщину в крови.

ЧП проишло вчера вечером в Оболонском районе.

На момент прибытия следственно-оперативной группы пострадавшую забрала «скорая».

По предварительному диагнозу врачей, у женщины многочисленные резаные раны лица, шеи и рук, ушибы тела и сотрясение головного мозга. Сейчас 41-летняя пострадавшая находится в реанимации под наблюдением врачей.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что неизвестный зашел в магазин под видом покупателя и с ножом напал на продавца.

После избиения и полученных ножевых ранений женщина потеряла сознание, а злоумышленник забрал из кассы деньги и скрылся в неизвестном направлении.

Приметы разбойника: одет в темную куртку с капюшоном; возраст примерно 35-40 лет, полного телосложения, рост около 180-190 см.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и задержанию лица, причастного к совершению тяжкого преступления.