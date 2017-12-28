За январь-ноябрь 2017 года в местных бюджеты поступило более 121,4 млн грн транспортного налога с физических лиц, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Больше всего этого налога уплатили физические лица в Киеве - почти 34,9 млн грн, Харьковской области - более 21,6 грн, Днепропетровской области - почти 13,5 млн грн.

По данным ГФС, юридические лица с начала года уплатили в местные бюджеты более 104, 8 млн грн транспортного налога. Наибольшие суммы поступили от плательщиков, состоящих на учете в Киеве - почти 18,2 млн грн, офисе крупных налогоплательщиков - почти 17,5 грн и Днепропетровской области - более 7,7 млн грн.

Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Landrover, Rangerover.

Также отмечается, что на основании имеющейся налоговой информации, в том числе сведений, необходимых для расчета транспортного налога, полученных от Главного сервисного центра МВД Украины, в текущем году владельцами легковых автомобилей - объектов налогообложения является 7131 человек. В собственности которых находилось 7494 объектов налогообложения.

Кроме того, на учете в органах ГФС (по состоянию на 13.12.2017) находится 3623 плательщика транспортного налога (юридические лица), которыми подано 3623 деклараций по 5708 транспортных средствах.