Экс-начальнику Службы по делам детей и семьи Киевской облгосадминистрации, который нанес государству ущерб почти 10 млн грн, сообщено о подозрении, информирует пресс-служба облпрокуратуры.

Бывший чиновник подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что экс-служащий в нарушение целевого назначения грантового соглашения Европейского Союза в рамках реализации проекта технической помощи «Социальная интеграция и примирения внутренне перемещенных семей в Киевской области», в период с 2015-2016 годов , умышленно потратил не по целевому назначению бюджетные средства на общую сумму почти 10 млн грн.

Указанные средства предназначались для создания социального общежития для переселенцев, а также на проведение капитального ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего функционирования там частного детского учреждения оздоровления и отдыха.

Таким образом, бывший начальник, злоупотребляя служебным положением нанес ущерб государству почти 10 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.