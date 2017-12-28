Президент Петр Порошенко одобрил медицинскую реформу.

Глава государства дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ о возвращении заложников, которые находятся в России и на оккупированных территориях.

Одна женщина, которую освободили боевики, отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию из-за семьи, которая находится в Донецке.

Обмен пленными согласовывали не с боевиками ОРДЛО, а с РФ, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Уровень бедности в Украине снизился на 15,1 п.п. с 54,5% в 2016 году до 39,4% в 2017 году.

Центральная избирательная комиссия инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию.

Судья Шевченковского суда Киева Олег Линник считает справедливым свой приговор по условному наказанию Юрию Крысина, причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Сам приговор засекречен. Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор Крысину.

Нестора Шуфрича-младшего, который 26 августа совершил ДТП в Киеве, приговорили к году условного наказания.

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов не собирается в отставку.

За все время Международный олимпийский комитет (МОК) лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга.

В Киеве с нарушением работает каждое 2-е заведение общественного питания (МАФ, передвижная торговля).

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает решение Специальной антикоррупионной прокуратуры о закрытии дела в отношении народного депутата Олеся Довгого неприемлемым. В САП реакцию Луценко назвали слишком эмоциональной.