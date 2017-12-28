Вчера, 27 декабря, в пункте пропуска «Новотроицкое» полицейские задержали боевика, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Отмечается, что во время прохождения контроля в пункте пропуска сотрудники Волновахского отдела полиции услышали, как женщина, которая двигалась из временно оккупированного Донецка, сказала, что у нее есть льготы, поскольку ее сын - «командир танка». Полицейские остановили гражданина, который сопровождал свою мать, для проверки.
Как оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в полку особого назначения в составе бандформирования «Оплот». В 2014-15 годах находился на передовых позициях в селе Ясное, что вблизи оккупированного Докучаевска, откуда террористы расстреливали мирные украинские села.
В полиции отметили, что в танковое подразделение житель Донецка поступил вслед за соседом. Короткие обучения - и новобранцев отправили на «передок». Мужчину сразу поставили управлять танком Т-64, его задачей было направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую поддержку пехоте.
В начале 2015 года подразделение перебросили в Донецк, где они обустроили военную часть в Кировском районе. «На смену нам со старыми «64-ками» в Ясное прислали молодежь на новых машинах, Т-72», - рассказывает участник НВФ.
Сейчас с задержанным работают сотрудники уголовного розыска и следствия. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».
Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
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