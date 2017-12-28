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Вчера, 27 декабря, около 22:00 во Львове на улице Открытой неизвестный обстрелял из пистолета 2 мужчин, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители установили личности потерпевших. Это два львовянина в возрасте 48 и 39 лет. Предварительно, стреляли в них из травматического пистолета.

Мужчины с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают лицо, причастное к стрельбе, а также обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

 
ForUm

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