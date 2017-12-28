Вчера, 27 декабря, около 22:00 во Львове на улице Открытой неизвестный обстрелял из пистолета 2 мужчин, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Правоохранители установили личности потерпевших. Это два львовянина в возрасте 48 и 39 лет. Предварительно, стреляли в них из травматического пистолета.
Мужчины с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.
Сейчас полицейские устанавливают лицо, причастное к стрельбе, а также обстоятельства происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
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