Сотрудники Государственной пограничной службы Украины приступили к усиленным мерам несения службы на государственной границе, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что отметить, что с наступлением рождественских и новогодних праздников на всех участках границы наблюдается динамичное движение лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу и линию разграничения в районе проведения АТО. Поэтому усиленные меры были введены еще накануне Рождества.

«Увеличение пассажиро-транспортного потока фиксируется как на выезд, так и на въезд, в частности на западном участке границы. Сейчас Государственной пограничной службой Украины во взаимодействии с правоохранительными органами сопредельных стран приняты все возможные меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами. Для этого в разы было увеличено количество пограничных нарядов, к проверкам и обзорам привлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства. Ведь безопасность на государственной границе и максимально комфортные условия пересечения госграницы для путешествующих в период праздничных дней - приоритетные задачи для пограничников», – говорится в сообщении.

Также Госпогранслужба в пределах компетенции инициировала ряд мероприятий по взаимодействию с Национальной полицией и органами местного самоуправления.

«Особое внимание в период праздничных дней уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО. Как и по всему участку границы, здесь проводятся мероприятия по усилению противодействия террористической деятельности боевиков, а подразделения Госпогранслужбы приведены в готовность для отражения их возможных внезапных нападений. Для своевременного реагирования на такие выпады ведется круглосуточный мониторинг оперативной обстановки, а личный состав подразделений, который выполняет задачи в зоне проведения АТО, обеспечен всем необходимым», – подчеркнули в ГПСУ.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админграницах с АР Крым и в районе проведения АТО, в частности в Донецкой и Луганской областях, будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей.