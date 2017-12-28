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В Кремле заявляют, что незаконно удерживаемые в России граждане Украины не являются пленными, поскольку их судили по российским законам. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. Конечно, мы готовы принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан», - сказал Песков, отвечая на вопрос, заинтересована ли РФ обменять россиян, попавших в плен в Украине, на граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах, сообщает УНИАН.

«Что касается ряда лиц (граждан Украины – Ред.), которые осуждены здесь, в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами – они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», - подчеркнул Песков.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в российских тюрьмах находятся 38 политических заключенных. 
ForUm

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